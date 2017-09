Matka Boża z Pompejów obiecała wszystkim, którzy się do niej uciekają i szukają ocalenie, że spełni każdą prośbę. Odmów nowennę pompejańską, nowennę nie do odparcia. Sposób odmawiania Nowenny Pompejańskiej, harmonogram dni, teksty modlitw, obraz Matki Bożej z Pompejów i historię orędzia znajdziesz w kieszonkowym, podręcznym informatorze dołączonym do „Niedzieli” nr 41 z datą 8 października.

