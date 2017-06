Usłyszeć powołanie

13 maja 2017 r. odbył się dzień otwarty w częstochowskim seminarium duchownym. Wydarzenie to ma miejsce tylko raz w roku, gdyż na co dzień budynek nie jest ogólnie dostępny. Skierowane było gównie do chłopców i młodych mężczyzn,...

Dział: Inscenizacje

Tagi:

Czas trwania: