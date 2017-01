W radości Świąt Bożego Narodzenia 18 stycznia, a w zasadzie 15 stycznia rozpocznie się kolejna edycja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wspólne nabożeństwa, spotkania, konferencje i koncerty muzyczne potrwają do 25 stycznia. Hasłem tegorocznych modlitw o jedność chrześcijan będą słowa zainspirowane z 2. Listu św. Pawła do Koryntian: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. O tym jak ważne jest dążenie do jedności, o samym ekumenizmie oraz programie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozmawiają ks. dr Jarosław Grabowski dyr. Referatu Dialogu, ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Archidiecezji Częstochowskiej i i ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie.

