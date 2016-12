Nowy numer "Tęczy" podsuwa wiele interesujących pomysłów na dobrą zabawę. Nie zapomina również o modlitwie. Jak zwykle "Moje Pismo Tęcza" łączy niebo z ziemią, aby to co duchowe i to co zmysłowe zyskało w wychowaniu dzieci idealne proporcje.

Dział: Historia Niedzieli

Tagi: biskupi | szkoła | kraj | rodzina |

Czas trwania: