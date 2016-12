Od 9 do 11 grudnia br. w Częstochowie znani muzycy, kompozytorzy i dyrygenci - Paweł Bębenek i Hubert Kowalski - prowadzili Warsztaty Muzyki Liturgicznej pod hasłem: "Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu!". Odbywały się one w parafii św. Franciszka z Asyżu. Uczestnicy warsztatów oddawali chwałę Bogu przez muzykę. Spotkanie to było niezapomnianym i bardzo owocnym doświadczeniem radości i animowania piękna.

